- Președintele PNL, Florin Cițu, anunța ca in aprilie BNR estimeaza o rata a inflației de 11.2%, cea mai mare din 2004 pana in prezent. „Pana in septembrie 2017 dobanda de politica monetara a fost real pozitiva (mai mare decat rata inflației). Inflația a scazut in fiecare an in aceasta perioada. Dupa…

- „BNR a crescut rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,5% pe an. O creștere de 25%. Putem spune ca s-au scumpit banii cu 25%. De asemenea, a crescut de la 3% la 3, 5% pe an rata dobanzii pentru facilitarea de creditare (Lombard). Bancile vor crește cu siguranța dobanda la credit pentru companii,…

- “Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 9 februarie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis astazi majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022, ceea ce inseamna creșteri de dobanzi bancare pe toata linia, atat la credite, cat…

- Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. Instituția apreciaza ca inflația ar putea urca in trimestrul II cu doua cifre, din cauza prețurilor energiei.…

- Consiliul de administratie al BNR a decis in sedinta de luni majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 2% pe an, de la 1,75%, incepand cu data de 11 ianuarie 2022, precum si majorarea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 3% pe an, de la 2,5%. Banca Nationala a aprobat…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei se reunește, luni, intr-o ședința in care ar putea decide o noua majorare a ratei dobanzii de politica monetara, aflata in prezent la nivelul de 1,75% pe an. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis anterioara majorare…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste luni, in prima sedinta de politica monetara din acest an, conform Agerpres. In ultima sedinta a anului trecut, care s-a desfasurat in luna noiembrie, banca centrala a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul…