- Banca Nationala a Romaniei a inregistrat un profit de 186,715 milioane de lei in 2017, in crestere cu 50% fata de 2016, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la conferinta de...

- Banca Nationala nu are intentia de a descuraja creditarea, ci este interesata de o creditare sanatoasa, echilibrata pe componente si sustenabila, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Pentru că au fost suficient de multe interpretări în presă, în…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,123 miliarde euro, la 31 mai, cu peste 400 de euro mai puțin decat la finele lui aprilie, cand valorau 33.539 miliarde euro la 30 aprilie 2018. Pe parcursul lunii mai au avut loc intrari de 2,184 miliarde euro, reprezentand…

- Principalele cauze pentru cresterea inflatiei Cresterea preturilor are cauze externe si nu are legatura cu actiunea Guvernului sau a Bancii Nationale. Afirmatia apartine presedintelui PSD, Liviu Dragnea, care a participat la întâlnirea premierului Viorica Dancila cu guvernatorul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, astazi, la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului a decis o serie de discutii, separate, mai intai cu conducerea BNR si apoi cu seful Guvernului, pentru medierea intre cele…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, atinge un nou record al ultimilor trei ani si jumatate, respectiv 2,46% pe an, de la 2,42% pe an cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiata a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, miercuri, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei, reprezentata de guvernatorul Mugur Isarescu si prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, context in care a subliniat...

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, miercuri, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala. La intalnire vor participa guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si prim-viceguvernatorul institutiei, Florin Georgescu.Intalnirea va avea loc miercuri, la ora…