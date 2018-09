Stiri pe aceeasi tema

- Circa 20% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 20 și 64 de ani traiau in 2017 intr-un alt stat din Uniunea Europeana, arata Banca Naționala a Romaniei in Raportul asupra inflației elaborat in luna august. Practic, este vorba despre categoria de varsta cu impact direct asupra pieței muncii, o piața…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, prezinta, miercuri – 8 august, raportul trimestrial asupra inflatiei. BNR menține dobanda-cheie la 2,5% BNR critica din nou politicile Guvernului, lipsa investițiilor și performanțele slabe la atragerea fondurilor europene Rezervele valutare…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu...

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Filosoful si sociologul german Jurgen Habermas, unul din cei mai importanti ganditori contemporani, a primit miercuri seara Premiul media germano-franceze pentru angajamentul sau in favoarea unei Europe democratice, prilej cu care a criticat politica actuala a Germaniei fata de Uniunea Europeana,…

- Impunerea unei limite la gradul de indatorare pe care il poate inregistra un client atunci cand contracteaza un credit bancar, fie de nevoi personale sau ipotecar, este una dintre modalitatile prin care Banca Nationala a Romaniei (BNR) poate stopa cresterea nesustenabila a creditarii. Pentru BNR, dar…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,95-, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Nivelul atins miercuri este cel mai mare din data de 3 octombrie 2014, cand a fost tot 2,98-. Indicele a…

- Indicele ROBOR a crescut la 2,90% luni, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Vineri, indicele a urcat la 2,89%, in contextul in care turbulențele politice afecteaza Romania. In funcție de indicele ROBOR sunt calculate dobanzile…