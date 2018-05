BNP Paribas exclude orice fuziune cu Deutsche Bank

Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank a anuntat joi ca intentioneaza sa isi reduca efectivele mondiale la sub 90.000 de angajati, de la 97.000 de angajati in prezent, in cadrul unui vast plan de restructurare destinat reducerii costurilor si imbunatatirii rentabilitatii, scrie Reuters, preluata de Agerpres. Cea mai mare bancă…

- Deutsche Bank a facut in luna martie o plata eronata de 28 de miliarde de euro catre casa de cliring Eurex, in cadrul unor tranzactii zilnice cu instrumente derivate, potrivit unei persoane apropiata situatiei, citata de Bloomberg.Transferul de bani a avut loc la circa o saptamana inainte…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca este 'evident' ca regimul sirian inca mai dispune de un arsenal de arme chimice dupa atacul imputat Damascului asupra unei zone controlate de rebeli, insa a exclus pentru moment participarea Germaniei la o eventuala operatiune militara

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa", transmite EFE. "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de…

- Constructorul auto francez Renault SA si partenerul japonez Nissan Motor Co. poarta discutii in vederea unei fuziuni care ar da nastere unei noi companii, au declarat joi pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discutiilor. Un eventual acord ar pune punct actualei alianţe a celor două…

- Deutsche Bank a platit in anul 2017 bonusuri in valoare de aproape 2,3 miliarde euro, de patru ori mai mari decat in 2016, chiar daca cel mai mare grup bancar german a inregistrat pierderi pentru al treilea an consecutiv, informeaza Reuters.

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca au fost scoase la vânzare biletele pentru meciul de tenis România - Elveția, din cadrul Fed Cup, de la Cluj-Napoca.Astfel, biletele pentru întâlnirea România - Elveția, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca va lua o decizie in ceea ce priveste o eventuala candidatura la Congresul din 10 martie dupa sedinta Comitetului Executiv National. ''Dupa sedinta CExN voi decide daca voi candida'', a spus Oprisan, la Palatul Parlamentului. Raspunzand intrebarilor,…