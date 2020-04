BN: 21 noi cazuri de bistrițeni depistați cu COVID 19 în ultimele 24 de ore La nivelul județului nostru s-au inregistrat 21 de noi cazuri de COVID 19 in ultimele 24 de ore. La nivel național au fost aproape 500 de noi raportari. Numarul total al celor infectați ajunge astfel la 9.710, pe teritoriul Romaniei. In ultimele 24 de ore s-au raportat de trei ori mai multe cazuri de bistrițeni infectați cu COVID 19, fața de ultima raportare. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 22.04.2020, este urmatoarea: 190 persoane in carantina instituționalizata; 386 persoane in izolare la domiciliu; 137 cazuri confirmate de CoVid-19 11 decese, 53 persoane… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A crescut numarul de cazuri pozitive de COVID 19, la nivelul județului. In ultimele 24 de ore au sosit 7 noi rezultate pozitive. La nivel național, tot in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 306 noi cazuri pozitive și 31 de decese. Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Prima zi a saptamanii vine cu vești bune. Nu s-a inregistrat niciun nou caz pozitiv de COVID 19 la nivelul județului, in ultimele 24 de ore. De asemenea, aproape 150 de bistrițeni au ieșit din carantina sau din izolare, in același interval de timp. La nivel național, numarul celor depistați pozitiv…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis raportul privind evoluția COVID-19. In ultimele 24 de ore, la nivelul țarii s-au inregistrat 351 noi cazuri. La nivelul județului nostru, 10 persoane au fost depistate pozitiv și 14 s-au vindecat, in același interval de timp. Pana astazi, 18 aprilie, pe teritoriul…

- Comitetul de Comunicare Strategica a emis raportul privind evoluția COVID 19. In ultimele 24 de ore, la nivelul țarii s-au inregistrat 360 noi cazuri. La nivelul județului nostru, doar un caz pozitiv, un deces și o persoana s-a vindecat, in același interval de timp. Numarul de cazuri pozitive de COVID…

- Testele COVID 19 au ieșit pozitive pentru 93 de bistrițeni, pana la aceasta ora. Dintre aceștia, 10 au decedat. La nivel național s-au inregistrat 337 noi cazuri in 24 de ore. Pana acum, 362 de romani au decedat și 1.217 s-au vindecat. Grupul de comunicare strategica a raportat statistica privind infecțiile…

- A crescut numarul argeșenilor infectați cu noul coronavirus! 53 de persoane, confirmate pozitiv. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația persoanelor din județ afectate de masurile de carantina, izolare, confirmate pozitiv sau vindecate de virusul COVID-19 se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane…

- Sa fim responsabili, sta in puterea noastra, a tuturor! Situatia epidemiologica la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, astazi, 07.04.2020, este urmatoarea: 552 persoane in carantina institutionalizata 1235 persoane in izolare la domiciliu ...

- Peste 2.800 de bistrițeni se mai afla in carantina sau in izolare la domiciliu, potrivit informațiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Situația epidemiologica actualizata pentru județul Bistrița-Nasaud, la data de 01.04.2020, se prezinta astfel:• in carantina instituționalizata…