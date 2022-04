BMW X7 facelift introduce un design complet nou și folosește doar motoare electrificate Constructorul german a prezentat oficial noul model X7 Facelift. Așa cum am observat in imaginea care a fost scapata pe internet in urma cu puțin timp, noul facelift confirma un design nou pentru BMW, cu farurile separate in doua module. Acestea sunt elementele principale prin care noul BMW X7 Facelift se distinge fața de vechiul model, prezentat in 2018. DESIGN NOU CU FARURI SEPARATE Astfel, farurile din partea superioara servesc funcțiilor de lumini de zi... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

