BMW X5 M tunat de Manhart: motor V8 de 730 de cai putere și elemente din fibră de carbon Tuner-ul german Manhart a pregatit un pachet de tuning nou pentru cea mai puternica versiune a SUV-ului BMW X5. Noul pachet aduce o serie de modificari tehnice, precum și un pachet vizual nou, mai agresiv fața de ceea ce ofera constructorul bavarez. La exterior, Manhart a montat un spoiler sub bara din fața, alaturi de praguri duble noi, un eleron nou și un difuzor montat sub bara din spate. Tot din pachetul vizual mai fac parte și capace negre ale oglinzilor, precum și jante de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

