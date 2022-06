Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi giganți din industria auto au incheiat un parteneriat nou, care prevede dezvoltarea și construirea unui vehicul comercial nou, de dimensiuni mari. Noul vehicul va fi al treilea model al acestui parteneriat, dupa ce, anterior, Toyota a colaborat cu fostul grup PSA pentru lansarea a doua vehicule…

- A cincea generație Range Rover a debutat in luna octombrie 2021. Acum a venit momentul sa facem cunoștința cu noul Range Rover Sport, adica acea versiune dedicata clienților care vor sa imbine sportivitatea cu off-road-ul. Sau, cu alte cuvinte, un rival pentru Porsche Cayenne. DESIGN UȘOR MODIFICAT…

- Autonomia de deplasare, disponibilitatea punctelor de incarcare și costurile sunt factori care, in ultimii ani, au descurajat calatorii sa iși rezerve mașini electrice pentru vacanțe. Insa, pe masura ce infrastructura din Europa se imbunatațește, inchirierea de mașini electrice ar putea deveni o practica…

- Mercedes-Benz iși extinde portofoliul de modele odata cu lansarea noului Clasa T. Reprezentanții companiei descriu aceasta mașina ca fiind una potrivita pentru familii și pentru iubitorii de activitați in aer liber. O piața care a crescut semnificativ in ultimii ani. MAI MIC DECAT CLASA V Noul Mercedes-Benz…

- Dacia spune ca a vandut 5.000 de mașini electrice Spring in Romania, in timp ce pe drumurile din UE circula 40.000 de exemplare, aproape jumatate fiind in Franța. Spring costa de la 18.100 euro in toamna lui 2021, dar dupa doua scumpiri pornește de la 20.300 euro. Prin Rabla Plus, prețul este de 10.150…

- Sunt aspecte prin care Mercedes-Benz EQS 580 4Matic se recomanda ca un automobil de top. Fireste, asa ceva are si un pret situat foarte sus. Dar cu autonomia de croaziera rapida, cum sta? La o masina atat de mare (lungime de 5216 mm, masa proprie de 2582 kg) e nevoie si de o baterie mare, astfel incat…

- In urma cu puțin timp, Ford anunța planuri mari pentru uzina de la Craiova, dar și faptul ca modelul Puma va primi, in 2024, o versiune pur electrica. Aceasta va fi produsa la uzina din Banie, alaturi de alte doua vehicule comerciale ușoare care, la randul lor, vor avea versiune cu zero emisii. Ford…

- ​Volkswagen a prezentat miercuri modelul ID Buzz care urmeaza sa fie lansat anul acesta ca versiune transport persoane cu cinci locuri și una transport marfa, cu zero emisii locale. Conceptul a fost prezentat la salonul de la Detroit, in 2017, iar modelul de producție va fi fabricat in Germania, la…