Stiri pe aceeasi tema

- BMW reacționeaza in scandalul achiziției a 600 de autospeciale pentru Poliție. Prietenul președintelui nu mai are nici o funcție BMW reacționeaza in scandalul achiziției de automobile pentru Poliția Romana și transmite ca ”prietenul președintelui”, Michael Schmidt nu mai are funcții in cadrul subsidiarelor…

- Compania Automobile Bavaria susține intr-un comunicat remis miercuri, 12 octombrie, ca Michael Schmidt, acuzat de USR ca este prietenul președintelui Klaus Iohannis , nu este implicat in activitatea comerciala și nici in luarea deciziilor companiilor din Romania, deci „nu se pot face legaturi intre…

- Mai mulți membri USR au protestat, vineri dimineața, in fața Administrației Prezidențiale din București, fața de achiziția de autoturisme BMW pentru poliție de la firma lui Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis. USR susține ca se incearca mușamalizarea achiziției cu dedicație de 600…

- Klaus Iohannis s-a suparat pe Lucian Bode și achiziția de milioane de lei pentru mainile de poliție de la reprezentantul BMW in Romania, care este și prietenul președintelui, Michael Schmidt. Șeful statului a cerut anchete „la sange” despre cum s-a facut licitația de 98 de milioane de lei, despre care…

- Marele beneficiar al mega-contractului, in valoare de 98 de milioane de lei, cu finanțare europeana (prin POIM), privind achiziția a 600 de autoturisme BMW pentru Poliția Rutiera este nimeni altul decat cel mai bun prieten al președintelui Klaus Iohannis, afaceristul Michael Schmidt. Licitația in baza…

- O adolescenta in varsta de 16 ani a fost abuzata de un barbat in liftul unui bloc, in Sectorul 3 din București. Agresorul nu este la prima fapta de acest gen, el fiind eliberat recent din inchisoare. In 25 august 2022, Secția 23 Poliție a fost sesizata cu privire la faptul ca o minora in […] The post…

- Doua cazuri noi de variola maimuței au fost depistate in Romania. Este vorba despre doi barbați cu varste de 21 și 35 de ani, din București. Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței 36 de pacienți. D.Constantin The…

- Faimosul balerin Serghei Polunin care a promovat Romania printr-un clip filmat pe Transalpina si intr-o padure de stejari seculari din Valcea, și-a tatuat corpul cu imaginea lui Putin. Ucraineanul Serghei Polunin, supranumit „copilul teribil al baletului” și cunoscut un inflacarat susținator al lui…