- Un barbat din Timisoara a murit, vineri, intr-un incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc de locuinte, potrivit Agerpres."La ora 14,46, am fost solicitati sa intervenim pentru lichidarea unui incendiu la un apartament in Timisoara, pe Calea Circumvalatiunii.…

- Un apartament dintr-un bloc de pe Calea Circumvalațiunii a cuprins de flacari! Proprietarul a fost gasit mort, in interior de catre pompierii veniți sa stinga incendiul. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața barbatului de 50 de ani. ”S-a constituit o echipa…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, printr-un apel la 112, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce un autotren cu remorca a fost cuprins de flacari pe DN 69, intre localitațile aradene Șagu și Vinga. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu doua autospeciale de stingere, șase subofițeri,…

- „In zona centrala se lucreaza la trotuare și, din ce in ce mai clar e cat de frumos o sa arate toata aceasta zona, cand trotuarele vor fi finalizate, vom avea și cele mai frumoase trotuare din Romania. Asigur lucrul acesta”, declara cu mandrie primarul saptamana trecuta, incredințandu-și concitadinii…

- Cunoscut pentru voluntariatul pe care, de foarte mulți ani, il face in favoarea copiilor defavorizați din cartierul bucureștean Ferentari, Valeriu Nicolae taxeaza “nesimțirea agresiva” și ataca incisiv acea parte a “societații civile” care se imbogațește din saracia celor pe care ar trebui sa-i ajute.Intr-un…

- Un autoturism a luat foc pe Podul Michelangelo din Timișoara, in miezul zilei. Pompierii intervin la fața locului. Pompierii din Timișoara intervin la un incendiu care a cuprins un autoturism care circula pe Podul Michelangelo din Timișoara, miercuri, la pranz. Incendiul a izbucnit la autoturism in…

- In urma apariției unor semne de boala la porcii dintr-o exploatație non profesionala din localitatea Bucovaț, comuna Remetea-Mare, proprietarul a anunțat medicii veterinari din zona. Reprezentanții DSVSA Timiș s-au ... The post Inca o alerta: situație ingrijoratoare din cauza unei boli temute, chiar…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit sambata, 29 februarie, in jurul orei 12:20, pe o strada din cartierul dejean Ocna Dej. Din primele informații, incendiul se manifesta la acoperișul unei locuințe situate pe strada Clopoțeilor din municipiul Dej. In urma unui apel la 112, la fața locului au intervenit…