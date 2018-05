BMW-ul cu care Liviu Dragnea a fost la mare figurează cu ITP-ul expirat! Liviu Dragnea se intorcea de la mare și era suparat ca taxa de pod de la Fetești nu se poate plati prin SMS și ingreuneaza traficul. Pentru a le dovedi celor care comentau pe profilul sau ca este un om corect și respecta toate regulile, a postat chitanța care arata ca și-a cumparat rovinieta. De aici au inceput și problemele sale. Romanii, curioși din fire, au verificat datele mașinii pe care liderul PSD o conducea și astfel s-a aflat ca era un BMW seria 7, in declarația sa de avere figurand un BMW X5 și o Skoda Superb. De asemenea, conform seriei de șasiu inscrise pe bon, mașina condusa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vrut sa iși spuna public oful pentru ca nu putea sa achite prin SMS taxa de pod de la Cernavoda, dar gestul sau a declanșat reacții in lanț in randul opiniei publice. Pe langa sumele amețitoare platite de fiul sau pe mașini de lux , a ieșit la iveala un fapt extrem…

- Liviu Dragnea a schimbat tactica online si a intrat in discutii cu unii comentatori de pe Facebook. Doar ca liderul PSD a publicat intr-un comentariu o poza cu dovada platii taxei de pod de la Fetesti. Pe baza informatiilor din chitanta, s-a aflat ca Dragnea conducea un BMW care este inmatriculat…

- Potrivit Arhivei Electronice de Garantii Reale Imobiliare, autoturismul a fost cumparat in leasing si achitat dupa numai un an. Valoarea aproximativa a masinii, fara TVA, depaseste 110.000 de euro. De asemenea, sursele Recorder spun ca BMW-ul cu numarul de inmatriculare TR 37 HJX nu mai are ITP valabil…

