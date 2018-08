BMW recheamă peste 300.000 de autovehicule. Deficiențe tehnice BMW recheama in reprezentanțe 324.000 de vehcule diesel in Europa, dupa ce mai multe motoare au luat foc in Coreea de Sud. Publicatiei germane Frankfurter Allgemeine Zeitung a anunțat ca cei din conducerea companiei au recunoscut ca exista o deficența tehnica. Mai exact, este vorba despre o defecțiune privind modulului de recirculare a gazelor de esapament care a dus la aprinderea a 27 de motoare. Compania și-a cerut scuze public clienților și doar in Coreea de Sud a rechemat 106.000 vehicule diesel, conform Digi24. Pana in acest moment, BMW a evitat sa ofere mai multe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

