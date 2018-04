Stiri pe aceeasi tema

- Bavarezii au prezentat la Beijing in premiera mondiala viitorul SUV electric, ce va fi fabricat de o companie din China. iX3 se va exporta inclusiv in Statele Unite, in plina perioada de tensiuni comerciale dintre cele doua tari. iX3 este primul SUV integral electric de la BMW, are 270 CP, bateria permite…

- BMW Group a prezentat iX3 Concept in cadrul Salonului Auto de la Beijing - Auto China 2018, acesta anuntand primul SUV electric al companiei, la opt ani de la prezentarea sasiului din CFRP (plastic cu fibra de carbon) pentru i3. in ceea ce priveste electrificarea, BMW iX3 Concept joaca…

- Noul Polestar 1 a debutat la Auto China 2018 (Salonul Auto International de la Beijing), marcand astfel revenirea Polestar in China. In urma debutului in premiera in Shanghai, in octombrie 2017, și lansarii recente la Salonul Auto de la Geneva, aceasta este prima data cand publicul chinez are șansa…

- BMW Group isi continua strategia de electrificare prin extinderea ofertei sale de mobilitate electrica catre brandurile principale ale companiei. BMW iX3 Concept - prezentat in premiera la Auto China 2018 de la Beijing - ofera o avanpremiera a extinderii portofoliului de modele in aceste segment.

- Audi ofera informații noi despre versiunea de serie a lui e-tron prototype. SUV-ul electric este așteptat sa debuteze la finalul anului, iar oficiailii Audi spun ca acesta va avea o autonomie de peste 400 de kilometri (sistem WLTP).

- Mercedes-Benz vine la Salonul Auto de la Beijing din acest an cu un numar total de 10 premiere mondiale si asiatice, prin care doua noi variante de serie a doua modele de succes la Auto China din Beijing. In premiera absoluta va fi prezentat noul A-Class Saloon (sedan) si in premiera locala C-Class…

- In 2020, Seat va lansa un model electric produs pe platforma MEB a Grupului Volkswagen. Spaniolii spun ca vom vedea un model cu dimensiuni apropiate de cele ale lui Leon, iar bateriile folosite vor asigura o autonomie de 500 de kilometri.