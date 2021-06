Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 133 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 24 decese și 265 de persoane internate la ATI Joi, 10 iunie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 10 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Campionul national de raliuri si viteza in coasta, Mihai Leu, e primul pilot care se alatura evenimentului „Vaccinare in viteza a sasea“, prin care persoanele prezente pe 17 si 18 iunie la Transilvania Motor Ring pentru a se vaccina vor avea sansa de a fi in dreapta celor mai cunoscuti piloti din Romania.

- Singurul lucru pe care il cunoaștem sigur este ca mașina unui afacerist mediocru din Arad a sarit in aer detonata de o bomba și ca explozia l-a omorat pe loc pe un cetațean din Arad. Pe scurt, cunoaștem oficial cam tot atat cat ne-au spus și imaginile pe care le-am vazut in primele ore ale dimineții…

- Emil Samartinean, fost ospatar, organizator de evenimente și vanzator de cartele, a fost numit, miercuri, 2 iunie, in funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Useristul propus de catre partid pentru funcția in cauza susține ca se pricepe la „ințelegerea lumii”…

- OFICIAL| 379 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 52 decese și 493 de persoane internate la ATI Miercuri, 26 mai 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 26 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- OFICIAL| 2.265 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 1.029.304 de imbolnaviri. 160 decese și 1.475 de persoane internate la ATI Duminica, 18 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 18 aprilie,…

- OFICIAL| 3.852 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 1.020.301 de imbolnaviri. 195 decese și 1.518 de persoane internate la ATI Joi, 15 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 15 aprilie,…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", Beatrice Mahler, crede ca in Romania numarul infecțiilor este de 4 ori mai mare decat cel raportat, adica 20.000. Beatrice Mahler a spus la Digi24, raspunzand unei intrebari, ca, in opinia sa, in Romania sunt cu 4 ori mai multe cazuri…