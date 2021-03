BMW iX poate fi comandat în România - preț de start:78.838 euro, TVA inclus Fotocredit: BMW BMW Romania a anunțat disponibilitatea pentru comanda a noului BMW iX, prețul de start al acestuia fiind de 78.838 euro, TVA inclus - pentru versiunea xDrive40 (cu aproximativ 1.500 de euro mai mult decat pe piața din Germania). Noul BMW iX va incepe productia in Dingolfing, Germania, in vara acestui an. Debutul mondial pe piata, inclusiv in Romania, este programat pana la finalul acestui an. Versiunea iX xDrive50 costa de la 98294 euro cu TVA (83129,5 euro fara TVA). Clientii pot configura si precomanda noul model la dealerii BMW din Romania. Etichete: BMW BMW iX preturi masini… Citeste articolul mai departe pe auto-testdrive.ro…

