BMW se asteapta sa vanda mai multe masini in China in acest an, in ciuda unui razboi local al preturilor in segmentul vehiculelor electrice si a cererii reduse in general, a spus directorul financiar al producatorului de masini de lux, la Salonul auto IAA din Munchen, transmite Reuters, citat de news.ro.

In primul sau interviu de cand a devenit director financiar, in mai, Walter Mertl a declarat ca BMW a reusit sa creasca cu 3,7% in China in prima jumatate a anului, mai rapid decat cea mai mare piata auto din lume in ansamblul ei si ca se asteapta ca aceasta tendinta sa continue.

”Anticipam…