Stiri pe aceeasi tema

- Romania mai pierde o investiție majora. Deși oficialii companiei au vizitat de mai multe ori țara noastra, iar oficiali de la București au discutat la sediul constructorului bavarez din Munchen despre prosibilitatea amplasarii unei uzine in Romania, BMW a decis sa puna piatra de temelie a unei noi uzine…

- BMW sustine ca noua investitie va ajuta la extinderea capacitatii de productie din Europa, unde se vand aproximativ 45- dintre masinile grupului, cu 1,1 milioane de unitati vandute. Pana la finalul lunii iunie, BMW Group a crescut in multe piete de pe continent, livrarile de automobile totalizand peste…

- BMW anunța ca va deschide o uzina auto la Debrecen (Debrețin), urmand sa investeasca un miliard de euro. Construcția va incepe in 2019, iar producția anuala va ajunge la 150.000 de mașini. Este prima uzina pe care BMW o deschide dupa 2000. In Ungaria produc mașini și rivalii germani ai BMW: Audi și…

- Fotocredit: Auti-TestDrive Grupul BMW va construi o fabrica de automobile in Ungaria, orașul ales fiind Debrecen - situat in estul țarii, la puțina distanța de granița cu Romania. Decizia germanilor vine sa susțina eforturile acestora de consolidare a rețelei de producție la nivel global. "Decizia…

- BMW Group continua sa-ti extinda reteaua de productie din Europa, cu o noua facilitate ce va fi construita in Ungaria, in apropierea orasului Debrecen, la doar 70 de km de granita cu Romania. In trecut, Mercedes-Benz a luat in calcul Romania pentru o...

- BMW Group continua sa-ti extinda reteaua de productie din Europa, cu o noua facilitate ce va fi construita in Ungaria, in apropierea orasului Debrecen. Pentru aceasta se va in vesti aproape un miliard de euro, locatia de productie va oferi o capacitate de pana la 150.000 de unitati pe an si va crea…

- La momentul investirii ca team-manager al echipei de seniori, Marian Costea promitea ca, impreuna cu profesorul Ionut Popa, vor forma o echipa competitiva la nivelul ligii secunde. Nu multi le-au dat credit. Fara sa ne entuziasmam prematur, este limpede ca ceva incepe sa se lege la UTA. Primele doua…

- Autostrada Ploiești – Brașov care va avea pana in anul 2020, potrivit estimarilor facute de CNAIR S.A, 253,42 km și 8,4 km de drum de legatura, va costa doua miliarde de euro in Parteneriat Public Privat (PPP) pe 30 de ani. Taxa de acces pe autostrada este una destul de piperata pentru buzunarul romanilor. …