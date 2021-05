BMW începe producţia de motoare electrice pentru iX şi i4 BMW Group continua sa extinda capacitatea de productie la "centrul de competenta pentru productia de sisteme de propulsie electrice din Dingolfing." Incepand din 2022, nemții vor sa produca anual transmisii electrice pentru 500.000 de vehicule electrificate. "Ne asteptam ca cel putin 50% din automobilele pe care le livram clientilor nostri din intreaga lume sa fie electrificate pana in 2030. Pentru a realiza acest lucru, ne bazam pe... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși pana acum nu a anunțat o ținta in cazul vanzarii de mașini electrice, BMW Group și-a anunțat intenția de a evita emisii de peste 200 de milioane de tone de CO2 pana in 2030. De asemenea, compania mizeaza ca pana in același an sa aiba jumatate dintre vanzari acoperite de mașinile electrice. Pentru…

- BMW a anunțat astazi rezultatele pentru primul trimestru din 2021, iar una dintre veștile notabile este performanța inregistrata de grup in privința comercializarii vehiculelor electrificate. Potrivit datelor publicate de producatorul bavarez, clienții BMW au achiziționat 70.207 mașini electrice și…

- Dupa o lunga campanie de promovare, presarata cu o serie de imagini și clipuri video teaser, Volkswagen a prezentat lumii intregi noul ID.4 GTX. Versiunea sportiva a SUV-ului cu zero emisii, desemnat recent Mașina Anului 2021 in lume. ELEMENTE SPORTIVE Pentru a-l deosebi de un ID.4 obișnuit, Volkswagen…

- Ford a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a-si extinde productia de la noi din tara. Romania va deveni, astfel, a treia țara in care Ford va asambla masini electrice, dupa Germania si Turcia. Noul vehicul va fi unul comercial, care va putea transporta si marfa si pasageri. In doi…

- La puțin peste 1.000 de zile de la intrarea in producție a SUV-ului electric ES8, chinezii de la Nio au sarbatorit un moment important in istoria companiei. Producția a ajuns la 100.000 de unitați, dupa ce borna 50.000 fusese atinsa in iulie 2020. In martie, Nio a livrat 7.257 de mașini electrice catre…

- Surse din piața auto susțin ca Tesla și Toyota negociaza dezvoltarea comuna a unei platforme pentru un SUV electric mic. Mass-media sud-coreeana scrie ca discuțiile au inceput anul trecut și se apropie de etapa finala. Tesla va acoperi software-ul și electronica, in timp ce Toyota va contribui la platforma…

- Dupa Ferrari și Lamborghini, electrificarea i-a ajuns din urma și pe britanicii de la Aston Martin. Pana in 2030, constructorul britanic de automobile intenționeaza ca toate modelele de strada sa fie echipate cu un sistem de propulsie hibrid sau electric. Singurele mașini din portofoliu care vor mai…

- Ford a anunțat recent o transformare radicala privind operațiunile din Europa. Incepand din 2030, americanii vor vinde doar mașini electrice pe Batranul Continent. Intr-o etapa intermediara, incepand din 2026, vanzarile Ford vor fi reprezentate doar de electrice sau hibrizi plug-in. Tot atunci, Ford…