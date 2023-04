BMW făcut praf de mașina poliției, într-o intersecție din București. Sunt 5 victime – FOTO Trei politisti au ajuns la spital dupa ce autospeciala in care erau a fost implicata intr-un accident rutier in noaptea de marți spre miercuri, in Capitala. Masina de politie a lovit un BMW condus de un sofer in varsta de 22 de ani, intr-o intersectie. Impactul a fost atat de violent incat cealalta masina a […] The post BMW facut praf de mașina poliției, intr-o intersecție din București. Sunt 5 victime - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

