Stiri pe aceeasi tema

- Politistii i-au saltat pe cei doi dupa ce, cu o zi inainte, interlopul sarise la bataie la unul dintre arbitri, dupa ce fiul sau a pierdut un meci. Viorel Oarza a intrat in ring și a vrut sa-l bata pe arbitru. Victima a depus plangere la Poliție, iar la etapa de la Iași, Robert Oarza și fiul sau…

- "Situatia partidului este foarte buna, intotdeauna dupa o campanie electorala exista datorii la partid. PSD isi va onora toate datoriile. Cuantumul il veti vedea si dumneavoastra in momentul in care documentele se vor depune la AEP pentru eliberarea banilor", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri,…

- CS Dinamo Bucuresti (masculin) si CSA Steaua (feminin) au castigat, miercuri, Cupa Romaniei la sabie pe echipe, in Sala ''Ana Pascu'' din Bucuresti. CS Dinamo1 (Rares Ailinca, Madalin Bucur, Tiberiu Dolniceanu, Andrei Pastin) s-a impus in finala masculina in fata echipei…

- "Rezultatele la evaluarile PISA trebuie sa ne ingrijoreze, insa nu din perspectiva unei asa-zise incapacitati a elevilor romȃni de a face fata unor astfel de testari, ci din punctul de vedere al raportarii la un sistem de invatamȃnt european incongruent cu cel romȃnesc din cȃteva perspective. Continuturile…

- Punct final in procesul in care fostul rector al UMF Iasi, Vasile Astarastoae, a fost judecat pentru mai multe infracțiuni. Curtea de Apel Suceava a decis astazi sa il achite atat pe fostul rector cat și pe ceilalți inculpați din dosar, printre care fostul director administrativ Daniela Drugus sau Adrian...

- De data aceasta a adus romanul „Pasaport spre Paradis" - epopeea dura a unor adolescente vandute si rascumparate de traficantii de fiinte umane - si „Soparle cu cheita" - un volum de povestiri vesele din cariera de notar a autoarei, care aduce in fata cititorilor o intreaga galerie de tipologii umane.…

- VOLUNTARI FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. George Radulescu va arbitra meciul VOLUNTARI - FCSB, ajutat de asistentii Marius Badea și Gabriel Stroe. VOLUNTARI FCSB, meci contand pentru etapa a 18-a din Liga 1, se joaca, sambata, de la ora 20:30, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT.…

- Acest barbat din Iași a scapat ca prin minune, de doua ori. Casa in care locuiește a ars din temelii. Medicii au intervenit și au reușit sa-l salveze in ultimul moment. A avut mare noroc, iar cateva minute in plus ii puteau fi fatale. Iarna trecuta, barbatul a fost lovit de aceeași drama. Imobilizat…