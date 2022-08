Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul britanic tocmai a lansat cel mai interesant și avansat model din istoria marcii. Noul model se numește Solus GT și este o mașina construita cu un singur scop: pentru a fi folosita exclusiv pe circuit. De altfel, noul model este, practic, un monopost inspirat din Formula 1 și care se aseamana…

- Constructorul din Sant'Agata Bolognese a publicat, recent, un teaser video cu viitoarea versiune Urus, care urmeaza sa debuteze luna aceasta, pe celebra urcare de la Pikes Peak. Acum știm și motivul vizitei. Modelul italian s-a aflat acolo pentru a stabili un nou timp de referința pentru SUV-urile de…

- Dupa o lunga serie de imagini teaser, conceptul cu zero emisii Cadillac Celestiq a debutat acum oficial. Constructorul american de automobile va oferi un model de serie bazat pe acesta fie la finalul anului 2023, fie la inceputul lui 2024. Noul concept Celestiq este construit pe arhitectura Ultium EV.…

- Constructorul german a prezentat un exemplar unicat nou al lui Porsche 911 GT3. Acesta a fost vopsit in culori speciale pentru a marca a 30-a aniversare a competiției monomarca Supercupa Porsche. Sezonul inaugural a avut loc in 1993, iar de atunci este o serie suport a Formulei 1. Exemplarul a fost…

- Este oficial! Din sezonul viitor, in elita fotbalului italian va oficia și o femeie arbitru. Maria Sole Ferrieri Caputi are 32 de ani și este din zona Livorno. 20 echipe vor lua startul in noul sezon din Serie A, care va incepe pe 13 august A mai condus in stagiunea trecuta o partida din Serie B și…

- Reacția primarului din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, dupa caștigarea procesului cu senatorul Matieș: ”Familia mea a avut de suferit” Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa a facut pentru alba24.ro, o serie de declarații dupa ce a caștigat procesul cu senatorul Calin Matieș. Parlamentarul a fost contactat…

- Dennis Man (23 ani) și Valentin Mihaila (22 ani), extremele romane de la Parma, vor avea un rol important in mandatul lui Fabio Pecchia (48 ani) și vor fi implicați mai mult in jocul „cruciaților”. Nu vor pleca decat daca apar oferte de nerefuzat Parma a fost departe sa iși atinga obicetivul in sezonul…

- Reprezentanții ANPC au facut, in ultima perioada, o serie de verificari in toata țara la marii retaileri. Printre aceștia și cei doi mari jucatori germani, Lidl și Kaufland. Recent, ANPC Brașov a anunțat o serie de nereguli la cei doi retaileri. Acestea au fost descoperite in cel puțin doua magazine…