Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de automobile BMW a luat decizia de a chema in service mai mult de 300.000 de vehicule inmatriculate in marea Britanie. Motivul invocat a fost descoperirea unei defecțiuni la sistemul electric, care ar putea provoca probleme imense pentru șoferi.

- BMW a anuntat, miercuri, decizia de chemare în service a peste 310.000 de vehicule înmatriculate în Marea Britanie, din cauza unei defectiuni la sistemul electric care poate provoca oprirea motoarelor.

- Compania BMW a anuntat, miercuri, decizia de chemare in service a peste 310.000 de vehicule inmatriculate in Marea Britanie, din cauza unei defectiuni la sistemul electric care poate provoca oprirea motoarelor. La sfarsitul anului trecut, BMW a chemat in service 36.410 de masini cu motoare…

- Mii de persoane sunt afectate. Un gigant cheama in service 1, 2 milioane de masini. Este vorba despre o defectiune la pompele de apa. Se pare ca acestea se pot incalzi excesiv si pot provoca incendii. Este vorba despre firma Audi, parte a grupului auto german Volkswagen.

- Grupul german Volkswagen a dus termenul de parcare la un alt nivel, odata cu scandalul emisiilor. Compania a adunat aproape 300.000 de mașini diesel cu emisii peste limita in 37 de parcari din SUA, dintre care un stadion dezafectat din Detroit, o fosta fabrica de hartie din Minnesota și un imens cimitir…

- Ford cheama in service 1,4 milioane de vehicule ale caror volane se pot slabi și chiar pot sa sara in timpul drumului, transmite CNN, potrivit stiri.tvr.ro Decizia a fost luata dupa doua accidente care ar fi fost cauzate de aceasta problema. Modelele afectate sunt Ford Fusion și Lincoln MKZ, produse…

- Mercedes a anunțat ca mai multe dintre modelele sale din segmentele compact și mediu vor fi chemate in service in Romania pentru defecțiuni electrice care pot duce la deschiderea airbagului șoferului.

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…