BMW a vândut un milion de mașini electrice. Ce planuri au nemții pentru următorii ani Constructorul auto german BMW a anuntat ca a vandut vehiculul electric cu numarul un milion si intentioneaza ca pana in 2025 sa ajunga la un total de doua milioane de astfel de unitati vandute, informeaza Reuters. Aproximativ 70% dintre vehiculele electrice vandute de BMW pana acum sunt modele hibride, a precizat Pieter Nota, membru in Consiliul de Administratie al BMW, la o masa rotunda cu jurnalistii, adaugand ca producatorul german crede ca modelele hibride vor continua sa joace un rol important, in special in randul consumatorilor care nu dispun de un acces facil la statiile de incarcare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto german BMW a anuntat marti ca a vandut vehiculul electric cu numarul un milion si intentioneaza ca pana in 2025 sa ajunga la un total de doua milioane de astfel de unitati vandute, informeaza Reuters, citat de agerpres. Aproximativ 70% dintre vehiculele electrice vandute de BMW…

- Grupul german Daimler AG a anuntat joi ca va produce primul motor intern pentru automobile electrice la cea mai veche fabrica a sa din Berlin, spre usurarea angajatilor care se temeau ca-si vor pierde locurile de munca dupa ce nu vor mai fi produse motoare diesel la aceasta unitate, transmite Reuters.…

- Vanzarile Bayerische Motoren Werke (BMW) in octombrie sunt peste asteptari, iar cele din noiembrie au avut un start bun, a anuntat directorul financiar Nicolas Peter, adaugand ca se asteapta ca firma sa atinga in 2021 limita superioara a estimarilor privind marja de profit la divizia auto, intre 9,5%…

- Vanzarile Bayerische Motoren Werke (BMW) in octombrie sunt peste asteptari, iar cele din noiembrie au avut un start bun, a anuntat marti directorul financiar Nicolas Peter, adaugand ca se asteapta ca firma sa atinga in 2021 limita superioara a estimarilor privind marja de profit la divizia auto, intre…

- Constructorul german de automobile premium BMW AG a raportat miercuri un profit net trimestrial peste asteptari, in conditiile in care a reusit sa compenseze reducerea livrarilor prin majorarea preturilor si vanzari solide de vehicule electrice, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In trimestrul…

- Constructorul german de automobile premium BMW AG a raportat miercuri un profit net trimestrial peste asteptari, in conditiile in care a reusit sa compenseze reducerea livrarilor prin majorarea preturilor si vanzari solide de vehicule electrice, transmite Reuters. In trimestrul al treilea…

- Johnson&Johnson a ajuns la un acord pentru inchiderea majoritatii proceselor legate de medicamentul antipsihotic Risperdal, in care grupul farmaceutic este acuzat de mii de barbati ca le-a provocat o crestere excesiva a sanilor. Compania a dezvaluit costuri de 800 de milioane de dolari, potrivit Reuters.…

- Incidența ingrijoratoare in continuare a cazurilor de Covid 19 in municipiul Suceava, cat și la nivelul județului, a determinat joi Consiliul de Administrație al Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava de a se reuni și a lua decizia continuarii aplicarii masurii reducerii ...