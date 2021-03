BMW a prezentat primele imagini oficiale cu BMW i4 BMW a prezentat primele imagini oficiale cu sedan-ul electric i4. Noul model apare ca inca un rival direct pentru Tesla Model 3. Prezentat in cadrul conferinței anuale BMW, noul model va fi lansat oficial cu trei luni inainte de data stabilita inițial. Noul sedan electric se alatura gamei de modele cu propulsie electrica formata din i3, iX3 și iX. BMW are planuri importante la capitolul electrificare, pana in 2023 urmand sa aiba in gama nu mai puțin de 12 modele electrice. Vizual, noul i4 este inrudit cu BMW Seria 4, iar viitoarea generație Seria 4 Gran Coupe va fi similara. BMW nu a dezvaluit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul bavarez de automobile a susținut in urma cu puțin timp conferința de presa anuala in care a vorbit atat despre trecut, dar mai ales despre viitorul marcii. In cadrul acestui eveniment, BMW a prezentat lumii intregi și noul i4, o versiune 100% electrica a lui Seria 4 Gran Coupe. Din punct…

- In urma cu 20 de ani, BMW lansa in premiera sistemul iDrive și schimba modul in care pasagerii interacționeaza cu mașina. Tehnologia incorpora un selector rotativ și un afișaj digital, iar Seria 7 din generația E65 a fost primul model echipat cu așa ceva. Cu timpul, sistemul multimedia al bavarezilor…

- Brandul britanic Mini deținut de BMW, va fi prima marca din portofoliul germanilor care va fi transformat in intregime, devenind exclusiv electric pana in 2030. Deși compania din Munchen nu a dorit pana acum sa se angajeze la cifre anuale specifice pentru sfarșitul motorului cu combustie la BMW sau…

- Au aparut primele imagini din apartamentul unde barbatul de 68 de ani i-a injunghiat mortal pe cei doi electricieni. AVERTISMENT: imagini cu puternic impact emoțional, in care se pot vedea urmele tragediei sursa: Digi24 sursa: Digi24 Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani care i-a ucis pe muncitorii…

- CSA Steaua i-a transferat pe atacanții Dragoș Huiban (30 de ani) și Philippe Nsiah (26 de ani). CSA Steaua conduce Seria 4 din Liga 3, cu 26 de puncte, doua peste FCSB 2. Ambele formații sunt ca și calificate in play-off-ul pentru promovare.CSA Steaua joaca primul meci din 2021 chiar impotriva lui…

- Imagini de la sosirea vaccinului Moderna la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino.Primele doze de vaccin Moderna au intrat in tara marti seara.14.000 de doze au ajuns in Romania.Transportul a fost asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse la…

- Ana Baniciu nu se mai ascunde! Focoasa blondina și Edy, iubitul sau, primele imagini oficiale impreuna! Fiica lui Mircea Baniciu, indragostita pana peste cap! Ce declarație de dragoste i-a facut partenerului sau?

- Gata cu gurile rele, speculațiile și poveștile de amor eșuate! Iasmina Halas iubește cu foc! Blondina, primele imagini oficiale alaturi de barbatul iubit, in exclusivitate pentru Spynews.ro! I-a pus inima pe jar și se declara mai indragostita ca niciodata!