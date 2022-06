Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,9%, fata de un avans 4,1% previzionat in ianuarie 2022, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publicat marti, transmite Reuters. Institutia avertizeaza ca invadarea Ucrainei de catre Rusia a agravat pagubele provocate de pandemia de COVID-19 si multe tari […] The post BM și-a redus cu o treime prognoza privind creșterea economica globala. Multe țari ar putea intra in recesiune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .