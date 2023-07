„BlueStreamline” lansează cel de-al 14-lea monopost – BS23 Echipa de curse „ BlueStreamline ” a Universitații Transilvania lanseaza, saptamana viitoare, cel de-al 14-lea monopost – BS23, cu care va participa la trei competiții internaționale. Lansarea Monopostului BS23 de catre echipa de curse „BlueStreamline” a Universitații Transilvania din Brașov va avea loc pe data de 26 Iulie 2023, ora 17:00, in fața corpului C al Universitații Transilvania din Brașov, pe strada Universitații nr. 1. In cadrul evenimentului, echipa „BlueStreamline” va marca un deceniu și jumatate de existența prin lansarea celui de-al 14-lea monopost, cu care echipa va participa la… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

