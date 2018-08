Stiri pe aceeasi tema

- Si in acest an, elevilor si studentilor li s-au oferit de catre angajatorii din judetul Bistrita - Nasaud locuri de munca pe care s-au putut incadra, pe perioada vacantei de vara, cu contract individual de munca. Pe langa castigul salarial, elevii si studentii au avut si castigul experientei profesionale.…

- Universitatea Transilvania din Brasov este pe locul trei in tara (din 49 de unitati) in ceea ce priveste valoarea grantului aprobat pentru mobilitatile Erasmus. Studentii si cadrele didactice ale Universitatii Transilvania vor putea pleca in nu mai putin de 30 de tari din intreaga lume.

- Inspectoratul Județean de Poliție Brașov organizeaza un concurs foto pentru elevii și studenții brașoveni: „Un secol de istorie intr-o fotografie”. Elevii și studenții brașoveni vor avea ocazia sa-și puna in valoare talentul de fotografi, dar și creativitatea, participand in luna august…

- Peste 6.000 de tineri s-au inscris la Universitatea Transilvania pana la finalul zilei de vineri. Daca la unele dintre cele 18 facultati este concurenta. La Ingineria Lemnului s-au inscris doar 38 de candidati, desi specializarea este unica in Romania.

- Studentii din cadrul Universitații de Business care scolarizeaza 20.500 de studenti, pot lua note mai mici de 5 la examenul final si sa promoveze examenul daca au o nota destul de mare la seminar (astfel incat media celor doua note sa fie de cel putin cinci). "Pana acum, studentii erau obligati…

- Aproximativ 30 de oferte de locuri de munca adresate elevilor și studenților, pentru perioada in care aceștia se afla in vacanța de vara, au fost deja anunțate la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Nu lipsește nici cererea, conducerea instituției remarcand un interes…

- Primaria Municipiului Brasov va oferi duminica, 17 iunie 2018, “Premiile de excelenta pentru elevii cu rezultate deosebite la invatatura” sefilor de promotie din clasele a VIII-a si a XII-a, un eveniment derulat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov si Universitatea Transilvania.…

