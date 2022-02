Stiri pe aceeasi tema

- Prima transa de vaccinuri pentru copii soseste astazi in tara Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca 114.000 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech vor ajunge marti in Romania. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor sosi pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.…

- As many as 114,000 doses of vaccine from Pfizer BioNTech and intended for the vaccination of children aged between 5 -11 will arrive in Romania on Tuesday. "The vaccines will be delivered by air and will arrive at the airports in Otopeni, Cluj-Napoca and Timisoara. Transport to the storage…

- Anca Alexia Todoni, în vârsta de 17 ani, a fost eliminata, luni, în al doilea tur al turneului de juniori al Australian Open. Sportiva din România a fost învinsa cu scorul de 7-6 (2), 6-2, de rusoaica Ksenia Zaiteva, cap de serie numarul 3.Sportiva de la…

- Lumea teatrului romanesc a primit o veste cutremuratoare. Actrița Garofița Bejan, fondatoare a Teatrului Național din Timișoara, a murit la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de UNITER

- Situație aproape disperata la Timișoara. Impotența, sau poate reaua voința, administrativa aduce timișorenii in pragul inghețului in propriile locuințe. Primarul anunța ca va fi tot mai frig in cele peste 50.000 de gospodarii, gradinițe, școli, spitale racordate la sistemul centralizat de termoficare.…

- ”Guvernul a alocat astazi, din fondul de rezerva, 1 miliard de lei pentru localitatile din Romania. In judetul Timis, din 99 de comune, orase si municipii, doar patru n-au primit nimic. Zero, nada, niente: Timisoara, Dumbravita, Foeni si Cenad. Coincidenta coincidentelor, tocmai cele patru primarii…

- VEST – S-a intamplat in județul Timiș, pe marginea drumului care face legatura intre localitațile Iohanisfeld și Otelec, unde polițiștii de frontiera au observat un autoturism condus de un carașean, care stationa si in care se urcau mai multi straini! Mai precis, erau 19 barbati, patru dintre aceștia…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi, un mesaj la implinirea a 32 de ani de la izbucnirea Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si a preciaat ca „milioanele de romani care au iesit atunci in strada, oameni obisnuiti, mobilizati de dorinta de a trai in libertate si democratie, sunt eroii acelor…