Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air a anunțat, miercuri, ca din luna martie și pana la inceputul lui aprilie reduce numarul de curse spre și dinspre Italia, ca urmare a scaderii cererii, pe fondul raspandirii virusului Covid-19 și a m

- Blue Air a anunțat, miercuri, ca din luna martie și pana la inceputul lui aprilie reduce numarul de curse spre și dinspre Italia, ca urmare a scaderii cererii, pe fondul raspandirii virusului Covid-19 și a masurilor de carantina impuse pasagerilor care vin din mai multe orașe italiene, anunța MEDIAFAX.Blue…

- "Blue Air se confrunta cu o scadere semnificativa a cererii de zbor pe rutele din Italia, ceea ce ne-a determinat sa redimensionam numarul de curse pe aceste rute. Monitorizam permanent evolutia situatiei si incercam sa reducem cat mai mult impactul asupra pasagerilor nostri, mentinand operatiunile…

- Scaderea cererii numarului de bilete și creșterea numarului de neprezentari ale pasagerilor la imbarcare au determinat ca Blue Air sa anunțe miercuri reducerea capacitații de zbor, in și dinspre Italia, din luna martie și pana la inceputul lunii aprilie 2020, arata un comunicat al companiei. “Blue Air…

- Ryanair isi reduce programul de zboruri catre si dinspre Italia cu 25%, in perioada 17 martie – 8 aprilie, pe fondul reducerii cererii de zboruri, potrivit unui comunicat remis astazi MEDIAFAX.„Ryanair a inregistrat o scadere semnificativa in rezervari pe perioada final de martie/inceput de…

- Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate…

- Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate…

- In contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, Blue Air anunta ca s-a mobilizat pentru a isi transporta pasagerii in conditii de maxima siguranta, implementand o serie de masuri suplimentare de preventie.