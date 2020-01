Blue Monday de România. Cum sunt ajutați clujenii DEPRIMAȚI Peste 2 milioane de persoane sufera de depresie in Romania, potrivit ultimelor cifre publicate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Tot potrivit OMS, depresia a devenit principala cauza de imbolnavire si dizabilitate la nivel mondial. In anul 2017, la nivel global, peste 300 de milioane de persoane (echivalentul a 4,4% din populatia lumii) de toate varstele sufereau de depresie, cu o creștere de peste 18% intre 2005 și 2015.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

