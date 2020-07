Compania Blue Air va transfera pe aeroportul de la Suceava, in perioada 15 august - 30 septembrie, zborurile programate pe aeroportul din Bacau, in urma inchiderii temporare a acestui aeroport, informeaza operatorul aerian intr-un comunicat remis joi. "In urma deciziei Administratiei Aeroportului International Bacau, referitoare la inchiderea temporara a aeroportului in perioada 15 august - 30 septembrie 2020 pentru efectuarea de lucrari de modernizare, Blue Air este nevoita sa transfere zborurile planificate catre aeroporturile din regiune. (...) In perioada 15 august - 30 septembrie 2020, zborurile…