Blue Air suspenda zborurile programate sa plece din Romania. Care este motivul

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate a pleca de pe aeroporturilor din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022, acuzand Ministerul Mediului ca a pus poprire pe toate conturile companiei Blue Air Aviation.

- Compania aeriana Wizz Air anunța astazi ca va redeschide trei rute catre destinații insorite, operate din Cluj-Napoca și București. Zborurile vor fi reluate in aceasta toamna, intre 29 septembrie și 5 noiembrie. Primul zbor Wizz Air va fi reluat in Romania din Cluj-Napoca catre Abu Dhabi, Emiratele…

- Compania aeriana Wizz Air va gazdui 21 de evenimente de recrutare, in lunile august si septembrie, in sapte orase din Romania pentru a angaja, pana la finalul acestui an, o suta de noi insotitori de zbor. Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti AGERPRES, cate patru sesiuni…

- Wizz Air va reduce cu 5- capacitatea de transport in urmatoarele luni pentru a stabiliza programul de zbor; sunt afectate si rute din si spre Romania. Compania low-cost maghiara anuntase anterior o crestere cu 40- a numarului de zboruri operate in aceasta vara comparativ cu 2021, insa Wizz Air a revenit…

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager.