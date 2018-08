Stiri pe aceeasi tema

- In primul semestru al anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari – Direcția Migrație au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei celor peste 100 000 de persoane, straini din state terțe și cetațeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistați 1259 de straini cu ședere…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Incepe B-FIT in the Street!, iar programul primului weekend de festival, care se desfașoara in puncte centrale din București, include o gama variata de spectacole mobile, spectacole fixe și ateliere susținute de artiști din Danemarca, Slovacia, Spania, Franța, Italia, Portugalia.

- Eurodeputatii au votat miercuri, 13 iunie 2018, redistribuirea locurilor in Parlamentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexit-ului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, transmite AFP. Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 de abtineri), Parlamentul European,…

- Din cele aproape 7,5 milioane de gospodarii din Romania, peste 2,6 milioane de gospodarii au copii in intretinere, ceea ce reprezinta 35% din numarul total de gopsodarii, potrivit datelor Eurostat aferente anului 2017. Anul trecut, in UE existau 220 de milioane de gospodarii, din care in…

- Netta, cu piesa kitsch pop "Toy", a intrunit un total de 529 de puncte Sambata seara, pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, s-a disputat finala ediției 2018 a Eurovision. In urma semifinalelor de marti si joi s-au calificat in finala de sambata 20 de tari: Norvegia, Serbia, Danemarca,…