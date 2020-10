Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Ryanair lanseaza astazi cea mai mare vanzare de locuri din 2020, cu tarife de pana la 5 euro dus, pentru un milion de locuri, doar pentru 48 de ore. Astfel cei interesati pot sa-si achizitioneze un bilet cu 5 euro pentru multe dintre cele 240 de destinatii ale Ryanair.

- Costul unei calatorii cu avionul, in ultima perioada, a ajuns mai mic decat cu trenul, pe ruta Iasi - Bucuresti si retur. Pe langa pret, mai sunt avantajele legate de timp si de conditiile de calatorie. De exememplu, bilete la Blue Air pe aceasta ruta au putut fi gasite, in ultimele saptamani,…

- Iesenii care au avut nevoie sa rezolve ceva rapid la Bucuresti sau bucurestenii care au avut nevoie sa rezolve ceva urgent la Iasi au ales in ultima vreme sa circule cu avionul. Care sunt motivele? In primul rand costurile, in al doilea rand timpul economisit si in al treilea rand confortul. Bilete…

- Operatorul low-cost Blue Air, reduce cu 30% prețul biletelor la cursele interne. Astfel, clienții pot achiziționa bilete reduse pentru zborurile Bacau – București și Bacau – Cluj. Campania este valabila doar 6 zile, pentru achiziționarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Blue Air vinde bilete cu prețuri incepand de la 9,99 euro, in acest weekend Compania aeriana Blue Air lanseaza, in acest weekend, o promoție in cadrul careia vinde bilete de avion cu prețuri pornind de la 9,99 euro. Potrivit unui anunț al companiei, campania se desfasoară în perioada…

- AMC, cel mai mare lant de cinematografe din Statele Unite, a anuntat joi ca incepand cu 20 august isi va deschide portile in cea mai mare parte a tarii, la cinci luni dupa inchiderea determinata de pandemia de COVID-19, si va oferi bilete de 15 centi, "la pretul din 1920", pentru a marca 100 de ani…

- Tarom opereaza un zbor de repatriere Bucuresti-Beirut si retur, in 13 august. Un bilet costa 230 euro, plus 50 de dolari pentru test de COVID-19 Compania de stat Tarom va opera un zbor special de repatriere, Bucuresti - Beirut - Bucuresti joi, 13 august, a anuntat compania pe contul sau de Facebook.…

- ”Dragi pasageri, va anuntam ca in data de 13 august 2020 Tarom va opera un zbor special de repatriere, Bucuresti – Beirut – Bucuresti. Program operare: Bucuresti: decolare ora 17.00 - aterizare Beirut ora 19.20, Beirut: decolare ora 20.35 - aterizare Bucuresti ora 23.05. Tarif: 230 euro, toate taxele…