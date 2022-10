Blue Air nu va mai relua zborurile din 10 octombrie

Compania aeriana Blue Air a anunțat ca nu poate relua zborurile pe 10 octombrie, din cauza dificultaților financiare. Blue Air poarta discuții cu potențialii investitori, creditori și Guvernul Romaniei pentru a-și restructura profilul de capital, astfel incat sa poata reincepe operațiunile aeriene. Avand in vedere, insa, complexitatea acestui proces, Blue Air nu este, din pacate, inca in masura sa reinceapa sa zboare din data de 10 octombrie 2022. Blue Air va transmite un anunț imediat dupa finalizarea discuțiilor in curs cu privire la momentul la care estimeaza ca flota sa va decola din nou”,…