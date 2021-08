Blue Air a lansat noua aplicatie mobila pentru iOS si Android, conceputa pentru o customizare mai buna a calatoriei, pentru eficientizarea fluxului de check-in si a procesului de rezervare, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. "Prin descarcarea versiunii initiale a aplicatiei, pasagerii Blue Air se vor bucura de: o experienta de rezervare mai buna, cu cautarea si achizitionarea rapida a zborurilor, promotii disponibile exclusiv in aplicatie, un flux de check-in mai simplu si mai prietenos si permisele de imbarcare disponibile in format digital, la indemana in aplicatie, chiar si offline.…