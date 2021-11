Blue Air introduce un nou zbor direct din Bucureşti, către Bordeaux Un nou zbor direct de la Bucuresti la Bordeaux (Franta) va fi operat de operatorul aerian low-cost Blue Air, incepand din vara anului 2022, se arata intr-un comunicat de presa al companiei, transmis vineri AGERPRES. Noua ruta se regaseste in Orarul de Vara 2022, iar numarul zborurilor catre Bordeaux va fi de doua pe saptamana, respectiv lunea (OTP - ora 19:00 si BOD - ora 21:30) si joia (BOD - ora 22:00 si OTP - ora 2:30). Biletele sunt deja disponibile pentru rezervare, la preturi incepand de la 19,99 euro/segment, cu taxe incluse. Toate zborurile vor fi operate, incepand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

