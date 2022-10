Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sanctionat compania Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate incepand din 15 iunie pana in prezent. Potrivit unui comunicat de presa, concluziile cercetarilor realizate de comisarii ANPC au aratat ca au fost afectati peste 150.000…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul Vamal, au terminat urmarirea penala in privința unui director de companie și brokeri vamal, cu varste de 26, 29 și 36 de ani, care au cauzat prejudicii de peste șase milioane lei

- Compania Blue Air a anunțat ca nu va opera zboruri in urmatoarea luna și ca iși propune sa reia cursele din data de 10 octombrie, arata un comunicat al companiei. Blue Air le cere tuturor pasagerilor cu zboruri programate pana in data de 10 Octombrie 2022 sa nu se mai prezinte la aeroporurile de plecare,…

- In urma sesizarilor depuse de consumatori si ca urmare a reactiilor din media Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat, in cursul lunii iunie 2022, o actiune de control la operatorul economic Blue Air Aviation SA, potrivit unui comunicat de presa. Conform sursei citate,…

- Compania Blue Air a primit o amenda de 2 milioane de euro, anunta ANPC, precizand ca, in decurs de un an, compania a anulat 11.289 de zboruri, acestora corespunzandu-le 178.405 rezervari, pentru care s-au facut plati in valoare toatala de peste 66 de milioane de lei, de catre consumatori din 20 de state…

