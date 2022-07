Stiri pe aceeasi tema

- ANPC: Investigație la companii aeriene Foto: RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (4 iulie, ora 08:30) - „Matinal” - Realizator: Daniela Petrican - Realizator: Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a început o investigație de fond la o serie de companii…

- Societatea romaneasca, de la factor politic, administratie publica, autoritati, banci, sectorul privat constientizeaza necesitatea de a intra in randul tarilor dezvoltate si de adera la OECD, a declarat luni, Mihai Calin Precup, secretar de stat in Ministerul Finantelor, la evenimentul de prezentare…

- Din 30 aprilie 2021 și pana pe 14 iunie 2022, operatorul economic a anulat 11.289 de zboruri, potrivit Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Acestora le corespund 178.405 rezervari pentru care s-au efectuat plați in valoare toatala de 66.585.

- "Apel matinal" - invitat Horia Constantinescu, președintele ANPC Foto: RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (14 iunie, ora 8:30) - "Apel matinal" - Realizator: Daniela Petrican Realizator: Guvernul pregatește proiectul Ordonanței de urgența care va permite anumite masuri de combatere…

- Activitatea parcului auto al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC nu este afectata de situatia creata, in piata, de falimentul uneia dintre cele mai importante companii de asigurari din Romania ndash; City Insurance, chiar si in conditiile in care, incepand din data de astazi,…

- Peste 80 de autobuze, troleibuze si tramvaie ale Societatii de Transport Bucuresti (STB) au fost oprite temporar de la utilizare de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind descoperite mai multe nereguli, printre care geamuri sparte, podea infundata, scaune…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirma ca echipe de comisari ai ANPC au facut verificari si au dat explicatii operatorilor economici de pe litoral despre modul in care trebuie sa isi desfasoare activitatea, iar actiunile vor continua,…