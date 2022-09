Stiri pe aceeasi tema

- Situatia actuala a Blue Air reprezinta "cronica unui faliment anuntat", vinovatii fiind in primul rand actionarii companiei, care "nu au dat doi bani pe pasageri", a spus prim-vicepreședintele ANAT.

- Operatorul aerian low-cost Blue Air a anuntat ca va relua zborurile din 10 octombrie, precizand ca pentru moment nu dispune de fondurile necesare platii combustibilului si celorlalte cheltuieli operationale, necesare pentru zborurile planificate incepand cu data de 12 septembrie. ‘In ultimele 48 de…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) atrage atentia asupra prevederilor legale inechitabile in ceea ce priveste raspunderea pusa in seama agentiilor de turism in situatii de criza, precum cea declansata in urma anularii zborurilor Blue Air, si cere masuri pentru remedierea acestora, precum…

- ANAT considera ca este nevoie de masuri urgente din partea Guvernului pentru a gestiona criza generata de Blue Air, prin susținerea atat din punct de vedere logistic, cat și financiar, a eforturilor de repatriere. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) iși exprima regretul și ingrijorarea…

- ”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) isi exprima regretul si ingrijorarea privind actuala situatie a companiei Blue Air, care a luat decizia de a-si suspenda zborurile pana luni, 12 septembrie. In prezent, turoperatorii care organizeaza chartere cu avioane Blue Air incearca sa gaseasca…

- Statul roman are nu mai puțin de doi reprezentanți in conducerea companiei Blue Air. Ministerul Transporturilor și Finanțelor au reprezentanți in Consiliul de Administrație al Blue Air, care ar fi trebuit sa anunțe guvernul despre situația extrem de deficila prin care trece compania și de riscul…

- Statul roman are o atitudine care va baga in faliment Blue Air, declara la RFI deputatul Ionel Danca (Forța Dreptei). Compania aeriana și-a anulat toate zborurile pana luni, dupa ce conturile i-au fost blocate, pe fondul unei datorii neplatite catre o instituție din subordinea Ministerului Mediului.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 6 septembrie, ca 3.000 de oameni sunt afectați dupa ce Blue Air a decis sa suspende zborurile și ca i-a cerut ministrului UDMR al Mediului, Tanczos Barna, sa intreprinda demersurile necesare pentru ca oamenii blocați in aeroporturi sa ajunga la destinații.Ciuca…