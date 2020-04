Stiri pe aceeasi tema

- Compania aviatica Blue Air anunta ca 90% dintre angajati sunt in somaj tehnic si ca, desi a devenit profitabila anul trecut, acum are nevoie de un sprijin financiar temporar sub forma unui credit de salvare, pentru a traversa cu bine aceasta perioada, motiv pentru care luna trecuta a depus la Guvern…

- Blue Air solicita Statului un credit temporar de 42-45 de milioane de euro pentru a putea rezista acestei crize, au confirmat surse din industrie pentru HotNews.ro. Compania platește Statului anual taxe și impozite de peste 100 de milioane de lei anual, dar actuala situație a pus-o în pericolul…

- Activitatea de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava tinde de astazi spre zero, din pacate. Compania low-cost WizzAir a suspendat și cursele zilnice spre Londra, dar și cele spre Memmingen - Germania. Pentru Londra-Luton amanarea ar urma sa fie valabila pana pe 1 mai, insa toate ...

- Rata somajului in Norvegia a crescut de cinci ori in ultima luna, din cauza disponibilizarilor generate de COVID-19. Este cel mai ridicat nivel din anii ‘30 Rata somajului in Norvegia luna aceasta a crescut de cinci ori, ajungand la peste 10%, cel mai ridicat nivel din anii 1930, deoarece companiile…

- In contextul sprijinirii masurilor preventive legate de situația creata de noul COVID-19 și instituirea starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, Compania de Apa Arieș informeaza utilizatorii despre urmatoarele masuri:

- Romanian Business Leaders (RBL) propune Guvernului și Bancii Naționale câteva masuri pe care antreprenorii și șefii de companii din România le considera vitale pentru ca mediul de afaceri sa depașeasca șocul economic pe care îl provoaca pandemia COVID-19. Printre propuneri se afla…

- Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale din Senatul Romaniei a acordat, marți, raport de admitere proiectului de lege care permite acordarea de ajutoare de stat de salvare a Complexului Energetic Oltenia și Tarom. Președintele directoratului CE Oltenia, Daniel Burlan, și…

- Guvernul a aprobat in sedinta de marti, prin ordonanta de urgenta, acordarea unui ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia si pentru compania TAROM. "Tot in domeniul economic - ordonanta de urgenta privind ajutorul de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia si pentru compania TAROM.…