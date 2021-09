Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air announced the launch of services from its new base in northeastern Iasi, starting with next summer and is offering direct and connecting flights to over 23 destinations, according to a release of the company. Blue Air will have one Boeing 737-8-MAX at its headquarters in Iasi and…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, anunta, sambata, ca Blue Air va redeschide baza de la Iasi si va introduce noi curse directe catre Paris, Barcelona, Roma si alte mari orase europene, ca rezultat al implicarii autoritatilor. ”Dezvoltarea aeroportului inseamna dinamism cultural,…

- Ce alte destinatii noi sunt anuntate pentru vara anului 2022? Daca, acum, sunt doua curse pe saptamana Iasi-Dublin, operate de compania aeriana HiSky, din decembrie vor mai fi inca doua. Blue Air a anuntat lansarea propriilor zboruri catre capitala Irlandei. Acestea sunt programate pentru miercuri si…

- Blue Air a lansat primul zbor direct intre Iasi si Dublin introducand pana la trei zboruri saptamanale incepand cu 19 decembrie 2021, a anuntat joi compania. Potrivit sursei citate, preturile biletelor incep de la 39,99 euro/segment si toate rezervarile includ o schimbare gratuita a datelor de calatorie.…

- Blue Air anunta pana la 3 zboruri saptamanale directe intre Iași și Dublin, incepand cu 19 decembrie 2021, informeaza Mediafax. Incepand cu 19 decembrie 2021, Blue Air va avea doua zboruri saptamanale intre Iași și Dublin, in zilele de miercuri și duminica. Din iunie 2022, un alt zbor,…

- Blue Air anunta pana la 3 zboruri saptamanale directe intre Iași și Dublin, incepand cu 19 decembrie 2021. Incepand cu 19 decembrie 2021, Blue Air va avea doua zboruri saptamanale intre Iași și...

- Lisabona – capitala portugheza se afla la patru ore distanta cu avionul de Cluj-Napoca, cu zboruri directe HiSky de pe Aeroportul International Cluj, in fiecare miercuri si duminica, fiind o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- BLUE AIR anunta „rescue fares” pentru pasagerii afectati de anularea zborurilor British Airways de pe rutele Bucuresti - Londra Heathrow – Bucuresti si Cluj Napoca – Londra Heathrow – Cluj Napoca.