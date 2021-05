Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași impreuna cu Fundația Alumni a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași lanseaza un concurs național de idei de arhitectura pentru proiectarea complexului sportiv al UAIC ce va fi construit pe terenul din strada Sararie nr. 200, in municipiul Iași. Caștigatorul…

- Platforma social media Instagram anunta lansarea unei noi functii pentru a ajuta la stoparea hartuirii online si a altor comportamente abuzive. Este vorba despre un filtru care va impiedica utilizatorii sa vada mesajele directe (DM) abuzive, precum si despre un instrument pentru a opri persoanele deja…

- Polițiștii fusesera plasați sub control judiciar in luna anugust a anului trecut, de atunci masura fiind prelungita succesiv.Conform prevederilor, aceștia aveau obligația de a se prezenta in fața instanței, in fața organului de urmarire penala sau a polițiștilor de fiecare data cand erau chemați.Mai…

- Dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a vorbit, sambata seara, la Antena 3, despre maratonul de vaccinare care va avea loc in Capitala, dar și in Iași, Cluj-Napoca, Targu Mureș, Craiova. "Pe 7-9 mai va fi acest maraton al vaccinarii la București. Foarte probabil,…

- Blue Air va lansa, incepand cu data de 23 aprilie 2021, zboruri directe intre Suceava si Bucuresti Otopeni, introducand trei curse saptamanale, acestea fiind deja disponibile pentru rezervare, cu preturi incepand de la 19,99 euro/segment. Conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES, toate…

- Compania aeriana Blue Air intenționeaza sa opereze trei zboruri pe saptamana pe ruta București– Suceava și retur, incepand din 23 Aprilie 2021. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat ca aceasta este o alta veste foarte buna pentru suceveni,…

- Compania aeriana Blue Air intenționeaza sa opereze trei zboruri pe saptamana pe ruta București– Suceava și retur, incepand din 23 Aprilie 2021. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat ca aceasta este o alta veste foarte buna pentru suceveni,…

- Romania risca sa cunoasca cea mai mare scumpire din ultimii ani a prețurilor la aceste produse de baza, chiar daca criza economica survenita in urma pandemiei de COVID-19 se resimte destul de mult in buzunarele tuturor. Guvernul a ignorat semnalele de alarma trase de specialiști ” Riscam sa…