Blue Air anunța ca nu garanteaza rambursarea banilor pe biletele anulate și condiționeaza eventualele despagubiri de reluarea curselor și vanzarea companiei catre un investitor privat. Pasagerii carora li s-au anulat curse, cel puțin pana pe 10 octombrie, au primit opțiunea de reprogramare a cursei, rambursarea in portofelul electronic Blue Air cu bonus de 25 % sau rambursarea biletelor achiziționate. In perioada 6 septembrie – 9 octombrie in care sunt anulate toate zborurile, 230.000 de pasageri sunt afectați, reprezentand aproximativ 77.000 de rezervari, anunța compania printr-un comunica transmis…