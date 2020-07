Stiri pe aceeasi tema

- – Domnule Sergiu Sechelariu, este „febra fondurilor europene”, vin bani mulți pentru Romania. Cum apreciați ca trebuie sa acționeze municipalitatea, politicienii? – Vedeți dumneavoastra, fonduri de la UE au fost mai tot timpul, important este SA AI CAPABILITATEA SA LE ACCESEZI, altfel banii vin și pleaca.…

- Europarlamentarul PSD Dragoș Benea acuza PNL și pe premierul Ludovic Orban ca saboteaza A13 Bacau – Brașov și continua sa vanda iluzii electorale cu autostrada A8 Tg. Mureș – Iași deoarece cea mai fezabila varianta de autostrada intre Moldova și Transilvania nu se afla in vederile guvernarii liberale,…

- Fostul ministru al transporturilor, Lucian Șova, descopera, surprins, ca PNL dupa ce a susținut proiectul Autostrazii Iași – Tg Mureș, care ocolea Bacaul, s-au indragostit subit de celalalt proiect, cel care leaga Brașovul de Bacau. “Autostrada “Orban” – Ploiești-Bacau-Sabaoani – leaga Moldova de restul…

- Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane au lansat, joi, flori deasupra Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, la implinirea unui secol de existenta a primei unitati de aviatie din regiunea Moldovei. “Centenarul Aviatiunii din Moldova” a fost marcat prin survolarea mai multor localitati din regiunea…

- Fostul parlamentar, ministru de Interne și prefect al județului Bacau, Gabriel Berca, acum in varsta de 52 de ani, s-a in scris in Partidul Ecologist Roman și a fost desemnat vicepreședinte – a anunțat liderul acestei formațiuni politice, Danuț Pop. Știrea ne-a fost semnalata și de președintele filialei…

- Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT) a propus autoritatilor planul strategic "Reconectam Romania", luand in considerare situatia generata de pandemia de coronavirus si efectele acesteia asupra calatoriilor si turismului intern si international, iar in acest sens vor fi…

- Primarul Cosmin Necula a prezentat, in direct pe Facebook, cum arata interiorul Spitalului Municipal. Articolul Primarul Bacului anunța apropierea de final a lucrarilor la Spitalul Municipal – VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo de vreme nefaforabila pentru zona Moldovei. Astfel, in intervalul orar 11:00 – 23:00, cea mai mare parte a Moldovei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei se vor afla sub atenționare Cod Portocaliu de intensificari puternice ale…