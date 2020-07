Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air va anula 64 de zboruri catre Italia si Cipru, planificate in perioada 3 – 31 august 2020, in contextul restrictiilor impuse de autoritatile din cele doua tari, informeaza operatorul aerian low-cost. ‘Ca urmare a deciziei autoritatilor italiene si cipriote de a introduce masura autoizolarii…

- In contextul restrictiilor impuse de autoritatile italiene si cipriote, Blue Air este nevoita sa anuleze un numar semnificativ de zboruri intre Romania si Italia si intre Romania si Cipru.

- Patru zile de reduceri la Blue Air: prețurile pornesc de la 9,99 euro. Operatorul anuleaza zborurile catre Italia si Cipru Blue Air lanseaza, in perioada 28-31 iulie, o campanie de reduceri a prețurilor la bilete, atat pentru cursele interne, cat și pentru cele internaționale. Potrivit unui anunț…

- ”Ca umare a deciziei autoritatilor de a prelungi starea de alerta nationala pana la 15 august 2020 si a interzicerii tuturor zborurilor catre / dinspre tari care nu se afla in Zona Verde mentionate in lista emisa de CNSU, Blue Air este nevoita sa anuleze zborurile catre/dinspre Stockholm (ARN), pana…

- Wizz Air reduce cu 20% prețul biletelor la zborurile spre destinații de plaja Compania aeriana low-cost Wizz Air anunța un discount de 20% pentru zboruri din Romania spre destinații de plaja din Grecia, Malta, Cipru, Spania și Italia. Reducerea de 20% se aplică tarifelor, dar nu include taxa de…

- Odata cu ridicarea restrictiilor de calatorie spre Marea Britanie, Spania, Italia si Belgia, compania romaneasca Blue Air anunta reluarea zborurilor regulate spre majoritatea destinatiilor sale traditionale.

- Blue Air opereaza in 1 iulie primele zboruri comerciale regulate din Romania dupa mai bine de trei luni de zile de la suspendarea activitații. Aeroportul Bacau a anunțat astazi ca vor fi reluate zborurile catre Bergamo, Roma Fiumicino, Torino și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In primul trimestru din 2020, comparativ cu ultimele trei luni din 2019, volumul serviciilor in cele 27 de state membre UE a scazut cu 2,8%, cel mai sever declin fiind inregistrat in Malta, de 15,7%, in timp ce in unele tari datele sunt pozitive, respectiv Bulgaria (plus 3,6%) si Romania (plus 4,7%),…