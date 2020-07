”Ca umare a deciziei autoritatilor de a prelungi starea de alerta nationala pana la 15 august 2020 si a interzicerii tuturor zborurilor catre / dinspre tari care nu se afla in Zona Verde mentionate in lista emisa de CNSU, Blue Air este nevoita sa anuleze zborurile catre/dinspre Stockholm (ARN), pana pe 15 august. In functie de actualizarile asupra listei tarilor care se afla in Zona Verde, Blue Air va continua sa actualizeze statusul zborurilor sale”, a informat compania. De asemenea, ca urmare a deciziei autoritatilor din Israel, care anunta prelungirea suspendarii zborurilor Israel – Romania,…