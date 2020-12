Stiri pe aceeasi tema

- Vremea mai rece decat de obicei pentru aceasta perioada care se instaleaza in Europa va da probabil un al doilea impuls pietelor de gaze naturale si energie electrica de la inceputul sezonului de incalzire, scrie Bloomberg preluat de agerpres. Vezi și: Cercetare interna a PMP: PSD e pe primul…

- Gazele naturale pot functiona ca o punte pentru tarile din Balcanii de Vest care vor sa adere la Uniunea Europeana si trebuie sa faca tranzitia de la carbune la surse regenerabile, a declarat miercuri un oficial din conducerea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare

- Piata gazelor naturale din Olanda isi consolideaza statutul de unul dintre cele mai importante puncte de tranzactionare la nivel mondial, transmite Bloomberg.Tranzactiile cu gaze naturale pe hub-ul Dutch Title Transfer Facility (TTF), cum este cunoscuta oficial piata, sunt in crestere pe masura…

- Bloomberg: Turcia va revizui in creștere datele privind gazele din Marea Neagra, dupa ce a anunțat cea mai mare descoperire din istoria țarii Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza Bloomberg…

- Revenirea calatoriilor cu avionul in Europa a intrat in marsarier, avertizeaza Eurocontrol, agentia care supervizeaza spatiul aerian european, scrie agerpres , citand Bloomberg. Agentia a apreciat ca esecul coordonarii intre tari submineaza increderea pasagerilor si afecteaza o industrie vitala. Eurocontrol…

- CHIȘINAU, 14 sept – Sputnik. O solicitare de ieftinire a tarifului la gazele naturale va fi inaintata de Moldova Gaz catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica in zilele urmatoare. Precizarea a fost facuta de președintele Consiliului de Administrație al „Moldovagaz”, Vadim Ceban, in…

- Ungaria incearca sa scape de dependența energetica fața de Rusia și cumpara semneaza un acord pentru achiziția de gaze lichefiate de la grupul Shell Ungaria va achizitiona 250 de milioane metri cubi de gaze naturale lichefiate pe an, pana in 2027, de la grupul petrolier anglo-olandez Dutch Shell Plc,…