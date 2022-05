Stiri pe aceeasi tema

- Puterile occidentale strang surubul in jurul presedintelui rus Vladimir Putin: Urmatoarea miscare pare sa fie o interdictie europeana de achizitionare a petrolului rusesc, care va fi introdusa treptat, scrie Bloomberg. Este o politica corecta, avand in vedere ca banii din petrol finanteaza razboiul…

- UPDATE 2 Dupa anunțul secretarului de stat american Antony Blinken privind ajutor militar suplimentar de 322 de milioane de dolari oferit Ucrainei, ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a cerut Americii sa nu mai trimita arme. Moscova a avertizat Washingtonul sa nu trimita mai mult armament…

- Statele Unite au dezvaluit miercuri cea mai recenta serie de sancțiuni impotriva Rusiei, impuse din cauza razboiului declanșat in Ucraina. Noul pachet de sancțiuni vizeaza de aceasta data o banca comerciala cheie și „o rețea globala de peste 40 de persoane și entitați conduse de oligarhul rus Konstantin…

- Statele occidentale vor anunta joi „noi sanctiuni impotriva Rusiei si intarirea” celor care exista deja, a anuntat marti consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza AFP si DPA. Presedintele american, care va participa joi…

- Consilierul american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, care urmeaza sa se intalneasca luni la Roma cu cel mai inalt diplomat al Chinei Yang Jiechi, a avertizat Beijingul ca se va confrunta „absolut” cu consecințe daca ar ajuta Rusia sa evite sancțiunile mari asupra razboiului din Ucraina.…

- Washingtonul a continuat o politica de „suprematie militara in ciuda cererii legitime a Rusiei pentru securitatea sa”, sustine un mesaj publicat sambata pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe nord-coreean, semnat de Ri Ji Song, cercetator al Societatii pentru studii de politica internationala, informeaza…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Washingtonul ca duce o „campanie de propaganda” despre posibila agresiune rusa, în timpul convorbirii telefonice avute sâmbata cu secretarul de stat american Antony Blinken, a informat MAE rus.„Campania de propaganda…

- Joe Biden s-a intalnit, luni, 7 februarie, cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba. In urma discuțiilor avute in contextul crizei din Ucraina, președintele american a promis ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza…