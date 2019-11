Bloomberg: Urmatoarele tari care vor adera la euro au in vedere bugete echilibrate pentru 2020 Guvernele Croatiei si Bulgariei au adoptat zilele trecute proiecte de bugete echilibrate pentru anul 2020, continuand eforturile destinate consolidarii finantelor publice in vederea adoptarii monedei euro, transmite Bloomberg.



Desi ambele tari indeplinesc criteriile necesare pentru a face trecerea la moneda euro, ele trebuie totusi sa depaseasca posibilele reticente ale tarilor din zona euro cu privire la adoptarea unor noi state in zona unica, dupa criza datoriilor Greciei si scandalul cu spalarea de bani din Letonia.



Guvernul de la Sofia a anuntat ca va rezolva deficientele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria și Croația se pregatesc pentru moneda unica. Au adoptat bugete echilibrate, care sa le permita intrarea in zona euro Guvernele Croatiei si Bulgariei au adoptat zilele trecute proiecte de bugete echilibrate pentru anul 2020, continuand eforturile destinate consolidarii finantelor publice in…

- Desi ambele tari indeplinesc criteriile necesare pentru a face trecerea la moneda euro, ele trebuie totusi sa depaseasca posibilele reticente ale tarilor din zona euro cu privire la adoptarea unor noi state in zona unica, dupa criza datoriilor Greciei si scandalul cu spalarea de bani din Letonia,…

- Viitoarea aderare la spatiul Schengen a Croatiei, Bulgariei si Romaniei ar face ca Uniunea Europeana sa fie mai bine echipata pentru a proteja aceasta zona comuna de libera circulatie, a declarat marti, la Strasbourg, comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos,…

- Anul trecut, peste un sfert din populatie era supusa riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre din Uniunea Europeana: Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%),...

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,7% in zona euro si cu 1,6% in Uniunea Europeana, in trimestrul doi din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, in Romania fiind inregistrat tot un avans de 1,6%, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. …

- ''Sunt incantat sa vad ca Polonia se apropie de eligibilitatea pentru programul Visa Waiver'', a declarat Pence in timpul unei intrevederi, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda. Circa 10 milioane de polonezi traiesc in Statele Unite ale Americii, reprezentand una dintre cele…

- ''Sunt incantat sa vad ca Polonia se apropie de eligibilitatea pentru programul Visa Waiver'', a declarat Pence in timpul unei intrevederi, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda.Circa 10 milioane de polonezi traiesc in Statele Unite ale Americii, reprezentand una dintre cele…

- Membrii Ansamblului folcloric „Privighetorile Zeletinului”, din Podu Turcului, condus de profesorul Nicolae Popa, s-au intors cu succes, marți, 20 august, de la Ohrid, din Macedonia, unde au participat la Festivalul Internațional de Folclor „Ohrid Sun”. La festival au venit formații artistice din opt…